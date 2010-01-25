Турчинов вважає абсурдом заяву Азарова

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ вважає абсурдною заяву представника Партії регіонів Миколи АЗАРОВА про нібито п’ять кандидатур, яким кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала посаду прем’єр-міністра після своєї перемоги на виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні в ефірі 5 каналу.

"Нехай М.АЗАРОВ назве п’ять прізвищ, кому Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла посаду прем`єр-міністра", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Відповідаючи на запитання, яким чином Ю.ТИМОШЕНКО гарантуватиме виконання своєї пропозиції щодо призначення екс-кандидата у президенти Сергія ТІГІПКА на посаду прем’єра, перший віце-прем`єр підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО належить до тих людей, які "завжди дотримуються слова".

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Партії регіонів, керівник виборчої кампанії кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА Микола АЗАРОВ 25 січня заявив, що лідер партії "Сильна Україна", екс-кандидат у президенти С.ТІГІПКО повинен розуміти, що пропозиція кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО про його призначення головою уряду нічого не варта.

"Необхідно пам’ятати, що за два роки вона не змогла призначити собі В.ГАЙДУКА віце-прем’єром. А, до речі, посаду прем’єр-міністра, за моєю інформацією, вона обіцяла у цій країні мінімум п’ятьом", - сказав М.АЗАРОВ.