Янукович і Тимошенко розкажуть Давосу про майбутнє України

Кандидати на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ та Юлія ТИМОШЕНКО представлять своє бачення майбутнього країни на Українському ланчі в Давосі 29 січня.

Про це УНІАН повідомили у Фонді Віктора Пінчука, який разом з міжнародною інвестиційно-консалтинговою компанією EastOne проведе у Давосі 6-й Український ланч - «Quo Vadis, Ukraine?» («Куди йдеш, Україно?»).

Як зазначили у Фонді, за тиждень до проведення другого туру виборів Президента України учасники Всесвітнього економічного форуму отримають унікальну можливість вести прямий діалог з кандидатами про їх бачення майбутнього України, ключові пріоритети у внутрішній та зовнішній політиці.

Дискусія учасників ланчу з кожним із кандидатів у президенти пройде в формі телемосту між Україною та Давосом. Модератором дискусії стане Христя ФРІЛЕНД, управляючий редактор Financial Times US.

По завершенні телемостів перед учасниками ланч-конференції виступить Сергій ТІГІПКО, який отримав третій результат за підсумками голосування в першому турі президентських виборів.

В дискусії також візьмуть участь лідер громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, який зайняв четверте місце в першому турі президентських виборів, міністр іноземних справ Швеції Карл БІЛЬДТ та Президент Польщі (1995 - 2005) Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ.

***Davos Ukrainian Lunch - найбільший захід, присвячений Україні, який щороку проходить в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму. Дискусії Українського ланчу покликані сформувати думку ділових та політичних кіл світу про ключові тенденції в розвитку сучасної України.

Фонд Віктора Пінчука та міжнародна інвестиційно-консалтингова компанія EastOne проводять Українську ланч-конференцію в Давосі з 2005 року.

Очікується, що цього року понад 300 осіб, серед яких - представники ділових кіл, політики, громадські діячі та журналісти, візьмуть участь в роботі 6-ї Української ланч-конференції.