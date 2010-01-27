Тігіпко відмовив команді Тимошенко у підтримці

Сергій ТІГІПКО, який посів третє місце за результатами першого туру виборів Президента України, заявляє, що не підтримуватиме жодного з кандидатів у другому турі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прямої телефонної лінії в газеті «Комсомольская правда в Украине».

«Я витримаю позицію, і нікого в другому турі не підтримуватиму», - підкреслив він.

«Сьогодні команда ТИМОШЕНКО хоче одержати підтримку, такої підтримки не буде», - сказав С.ТІГІПКО, наголосивши, що він готовий тільки до публічних домовленостей на базі антикризової програми.

С.ТІГІПКО переконаний, що виборці, які віддали голоси за нього у першому турі, самі можуть розібратися, кого підтримати у другому турі, і вважає, що його заклики можуть образити їх. «Скажу відверто, я знаю, що це достатньо освічені і розумні люди, мені здається, що мої заклики можуть трохи образити їх, вони самі розберуться», - сказав він.

У той же час політик упевнений, що всі виборці повинні прийти на вибори і зробити вибір. «Як вони це робитимуть, це справа їх совісті», - підкреслив С.ТІГІПКО, додавши, що сам він теж обов`язково прийде і віддасть свій голос, але не сказав, за кого.

Він також у черговий раз підкреслив, що в другому турі нікому не підіграватиме, не приєднуватиметься ні до чиєї команди. «У мене є своя команда», - зазначив політик.

Тим часом він знову сказав, що не відмовлятиметься від пропозиції очолити уряд. «Я готовий працювати з ЯНУКОВИЧЕМ, я готовий працювати з ТИМОШЕНКО», - сказав С.ТІГІПКО, додавши, що хто б з них не став Президентом, вони можуть йому запропонувати пост, і відмовлятися він не буде.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що офіційно запропонувала С.ТІГІПКУ пост прем`єр-міністра України у разі її перемоги на президентських виборах, і очікує від нього відповіді до другого туру.