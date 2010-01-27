Тігіпко заявляє про своє бажання співпрацювати з Гриценком

Сергій ТІГІПКО який посів третє місце за результатами першого туру виборів Президента України, не виключає можливості створення у нинішній Верховній Раді міжфракційного об’єднання, орієнтованого на нього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прямої телефонної лінії в газеті «Комсомольська правда в Украине».

«Можливо, і будуть якісь об’єднання у парламенті», - сказав С.ТІГІПКО.

Водночас він зауважив, що поки жодних домовленостей з цього приводу немає. Зокрема, за словами С.ТІГІПКА, хоч він і проводив переговори з трьома представниками від фракції «Наша Україна», підтримки у цій фракції він поки не має. Він також скептично ставиться до можливості переорієнтації всієї фракції НУ-НС під нього.

Політик підкреслив, що його не цікавить підтримка фракції, щоб потім він «причепом провів у парламент». За його словами, важливі принципи, на яких будуватиметься політика, бачення розвитку країни.

Також він назвав чутками те, що міжфракційне об’єднання може очолити Анатолій ГРИЦЕНКО. «Поки це тільки чутки, але б я із задоволенням з ним співпрацював, якщо була б така можливість», - сказав С.ТІГІПКО.

Він високо оцінив заслуги А.ГРИЦЕНКА, зауваживши, що підтримував з ним постійний зв’язок під час виборчої кампанії, але не говорив конкретно про можливу співпрацю після виборів.