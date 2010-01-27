Експерт вважає, що команда Януковича готується до поствиборчої боротьби

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА вважає, що ініціювання фракцією Партії регіонів у парламенті питання про відставку міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, так само, як і дії, пов`язані з режимним держпідприємством – поліграфкомбінатом «Україна» і Київським апеляційним адміністративним судом, є «ланками одного ланцюга», і підтверджують підготовку команди кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА до поствиборчого протистояння.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

«Якщо говорити з формальної точки зору, у ПР не може бути ніяких претензій до дій міліції у першому турі. У той же час, якщо збудувати в один логічний ланцюжок події навколо поліграфкомбінату «Україна», ініціативи про відставку ЛУЦЕНКА, приклади втручання у роботу Київського апеляційного суду, при цьому зіставивши все це з численними заявками ПР на проведення мітингів і акцій у ніч голосування і після неї, можна дійти висновку, що команда ЯНУКОВИЧА готується до розгортання деструктивної кампанії», - вважає В.БАЛА

На його думку, у разі перемоги на виборах В.ЯНУКОВИЧ цілком здатний вирішити питання з відставкою Ю.ЛУЦЕНКА впродовж місяця, тому нинішню кампанію проти керівника МВС слід розцінювати виключно у контексті можливих маніпуляцій у другому турі.

«ЯНУКОВИЧУ на посаді Президента нічого не варто звільнити ЛУЦЕНКА впродовж першого ж місяця свого правління. Проте той факт, що питання порушується саме зараз, свідчить про бажання усунути стримуючий чинник для різного роду маніпуляційних технологій на рівні правоохоронних органів», - вважає директор АМС.