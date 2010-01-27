У Тимошенко відповіли на «самозванку»

Після перемоги на виборах Президента України Юлія ТИМОШЕНКО обов’язково займе належне місце поряд з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ та іншими європейськими лідерами.

Про це заявив народний депутат від БЮТ Ігор ГРИНІВ, коментуючи звинувачення заступника голови Партії регіонів Ганни ГЕРМАН на адресу Ю.ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Юлію ТИМОШЕНКО поважають і в Україні, і в Європі, чого не скажеш про Віктора ЯНУКОВИЧА. За кордоном і досі дивуються, що робить у політиці людина, яка мала кримінальне минуле», - сказав І.ГРИНІВ.

Він зазначив, що «наша політична сила на чолі з ТИМОШЕНКО уже є асоційованим членом Європейської народної партії і всі європейські лідери теж там є”. “Зрозуміло і очевидно, що вони розуміються і підтримують один одного як однопартійці», - сказав народний депутат.

За словами І.ГРИНІВА, В.ЯНУКОВИЧУ та його оточенню варто перейматися за свій імідж, а не турбуватися про імідж інших.

Як повідомляв УНІАН, Г.ГЕРМАН висловила обурення змістом і спрямованістю нових агітаційних телевізійних роликів кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО, які виходять в ефірі напередодні другого туру виборів глави держави.

“Юлія ТИМОШЕНКО – самозванка. Ані Ангела МЕРКЕЛЬ, ані Ніколя САРКОЗІ, ані Дональд ТУСК не робили заяв про те, що вони підтримують ТИМОШЕНКО як кандидата у президенти України”, - заявила Г.ГЕРМАН.

Тому, наголосила вона, “ролики, які розмістили цими днями на телебаченні, де йдеться про нібито підтримку Ю.ТИМОШЕНКО з боку лідерів європейських держав як кандидата у президенти, є абсолютною авантюрою, яка наносить величезної шкоди міжнародному іміджу України”.

“ТИМОШЕНКО програє вибори, а наступний Президент буде змушений відмивати імідж України від такої авантюрної політики”, - наголосила Г.ГЕРМАН.