У Тимошенко відповіли на «самозванку»
"Януковичу варто перейматися за свій імідж"
Після перемоги на виборах Президента України Юлія ТИМОШЕНКО обов’язково займе належне місце поряд з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ та іншими європейськими лідерами.
|Ігор ГРИНІВ
«Юлію ТИМОШЕНКО поважають і в Україні, і в Європі, чого не скажеш про Віктора ЯНУКОВИЧА. За кордоном і досі дивуються, що робить у політиці людина, яка мала кримінальне минуле», - сказав І.ГРИНІВ.
Він зазначив, що «наша політична сила на чолі з ТИМОШЕНКО уже є асоційованим членом Європейської народної партії і всі європейські лідери теж там є”. “Зрозуміло і очевидно, що вони розуміються і підтримують один одного як однопартійці», - сказав народний депутат.
За словами І.ГРИНІВА, В.ЯНУКОВИЧУ та його оточенню варто перейматися за свій імідж, а не турбуватися про імідж інших.
Як повідомляв УНІАН, Г.ГЕРМАН висловила обурення змістом і спрямованістю нових агітаційних телевізійних роликів кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО, які виходять в ефірі напередодні другого туру виборів глави держави.
“Юлія ТИМОШЕНКО – самозванка. Ані Ангела МЕРКЕЛЬ, ані Ніколя САРКОЗІ, ані Дональд ТУСК не робили заяв про те, що вони підтримують ТИМОШЕНКО як кандидата у президенти України”, - заявила Г.ГЕРМАН.
Тому, наголосила вона, “ролики, які розмістили цими днями на телебаченні, де йдеться про нібито підтримку Ю.ТИМОШЕНКО з боку лідерів європейських держав як кандидата у президенти, є абсолютною авантюрою, яка наносить величезної шкоди міжнародному іміджу України”.
“ТИМОШЕНКО програє вибори, а наступний Президент буде змушений відмивати імідж України від такої авантюрної політики”, - наголосила Г.ГЕРМАН.