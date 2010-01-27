Рябоконь пропонує свої ідеї Тимошенко і Януковичу

Екс-кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ звернувся до Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА з пропозицією взяти на себе зобов`язання, що у разі обрання главою держави ними буде підтримано пропозицію щодо розширення повноважень Громадських рад при органах державної влади і державного самоуправління.

Копія відповідних листів була передана УНІАН.

О.РЯБОКОНЬ переконаний, що жоден з переможців першого туру виборів не може претендувати на підтримку більшості виборців України, що призведе до поглиблення суспільно-політичної кризи в Україні. За його думку, надання додаткових повноважень Громадським радам і створення реальних механізмів з контролю за владою з боку громадян буде сприяти вирішенню конфлікту між владою і суспільством, відновить кредит довіри до влади. «Влада в Україні закрилася від людей, приховує інформацію щодо дійсного стану речей, приймає рішення всупереч громадській думці. Ми маємо право знати і вимагаємо від влади узгоджувати свої рішення з громадянами», - підкреслив О.РЯБОКОНЬ.

При цьому О.РЯБОКОНЬ зазначив, що органи влади на свій розсуд приймають рішення щодо участі громадськості в питаннях державної політики і постійно ігнорують вимоги громадян без будь-яких негативних адміністративних або політичних наслідків. За його словами, останні напрацювання уряду щодо забезпечення участі громадськості у формуванні державної політики є недостатніми, оскільки не передбачають запровадження чітких важелів контролю за владою. Потрібно ввести в дію простий і дієвий механізм з контролю громадян за владою і запровадити жорстку відповідальність чиновників за порушення рішень Громадських рад, впевнений О.РЯБОКОНЬ.

На його думку, повноваження Громадських рад повинні передбачати чіткі строки, в рамках яких органи влади повинні вчиняти дії на вимогу рад. Також О.РЯБОКОНЬ вважає, що необхідно ввести практику укладання щорічних суспільних угод між Громадськими радами і органами влади. Громадяни мають право на визначення пріоритетів державних інвестицій і державного регулювання і контроль за фінансуванням суспільних проектів, підкреслив він.

Також, за його словами, потребує розробки механізм адміністративного вирішення спорів між Громадськими радами і органами влади через можливість апеляції до Президента України.

О.РЯБОКОНЬ також закликав обох кандидатів підійти відповідально до волевиявлення громадян України і в разі програшу не вдаватися до провокацій, які спричинять події на кшталт захоплення приміщень поліграфкомбінату «Україна».

«Перенесення політичного протистояння на вулиці призведе до остаточної дестабілізації країни і колапсу економіки, - заявив О.РЯБОКОНЬ у своєму зверненні. - Громадяни України розраховувають на вашу виваженість і громадянську відповідальність».