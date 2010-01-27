Філарет закликає не голосувати «проти всіх»

Патріарх Київський і всієї Руси-України, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату ФІЛАРЕТ закликав «всіх, хто цінує свободу й незалежність України, 7 лютого обов’язково прийти на виборчі дільниці, взяти участь у голосуванні та обрати ту особу з двох кандидатів, яка є найбільш гідною очолювати державу на посаді Президента протягом наступних років».

Про це йдеться у спеціальному зверненні Святійшого, розміщеному на сайті УПЦ КП.

«Згідно з існуючим законом про вибори, - зазначив патріарх ФІЛАРЕТ, – за наслідками голосування один з двох кандидатів в будь-якому разі стане Президентом нашої держави. Тому кожному належить обрати - хто з цих двох відомих вам політиків більш гідний стояти на чолі нашої країни”.

Глава УПЦ КП закликає не голосувати «проти всіх», бо “такого Президента не може бути у держави”. “Віддайте свій голос за ту особу, яка, на вашу думку, буде відстоювати українську незалежність, зміцнюватиме суверенітет, сприятиме духовному відродженню нашого суспільства», - відзначив патріарх.

«Церква не втручається у політичний процес, - зазначає владика, - але Церква не існує поза життям суспільства. Тому Церкві, віруючим не може бути байдуже – хто очолить Україну. Ми хочемо, щоби була обрана найбільш гідна особа, людина, яка би достойно керувала державою та гідно представляла її у міжнародних відносинах».

«Як віруючі ми розуміємо, що владу дає і відбирає Господь, в тому числі – і через волевиявлення громадян під час голосування. Тому найперше я закликаю всіх до посиленої молитви за Україну, за чесні й справедливі вибори глави держави, за мир і злагоду в нашому суспільстві. Нехай звершиться воля Божа”, - йдеться у зверненні предстоятеля УПЦ КП.

Однак, за його словами, “усвідомлення того, що все в руках Божих, не повинно ставати приводом для бездіяльного споглядання. Справді – Бог веде людину до кращого в цьому житті та до спасіння у житті вічному. Але веде не без її участі! Ми повинні співдіяти Богові як у справах духовних, так і у справах життєвих – обирати добро та відкидати зло”.

Як підкреслив патріарх Київський і всієї Руси-України, “Бог наділив свободою волі й вибору кожну людину. Але свобода накладає на нас відповідальність за вчинений вибір. Цієї відповідальності не уникне ніхто”.

“День голосування 7 лютого – це день випробування нашого суспільства на зрілість та відповідальність. Це день, коли своєю громадянською позицією кожен дає відповідь на питання – чи гідні ми бути незалежним і державним народом», - наголошується у зверненні глави УПЦ КП.