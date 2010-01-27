Голова суду погрожує не приходити на роботу, поки регіонали не підуть

Голова Київського апеляційного адміністративного суду Анатолій ДЕНИСОВ обіцяє не виходити на роботу і закрити свою приймальню до тих пір, доки його не звільнять від своєї присутності народні депутати від Партії регіонів Ельбрус ТЕДЕЄВ та Валерій БОНДИК, які з сьогоднішнього ранку перебувають у його приймальні метою начебто «контролю за діяльністю суду».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в приміщенні апеляційного адмінсуду Києва.

«Я просто в цьому випадку не буду виходити на роботу, оскільки це створює незручність в роботі… Я закрию приймальню, не буду виходити на роботу, і мої співробітники теж, поки мені не створять нормальні умови для роботи», - сказав А.ДЕНИСОВ.

За його словами, вище названі народні депутати пояснили свою присутність необхідністю контролю за розподілом справ між суддями КААС. Оскільки, на їхню думку, можуть відбуватися порушення через те, що з 1 січня розподіл справ, в тому числі і в Київському апеляційному адміністративному суді, повинен відбуватися за допомогою автоматизованої системи, яка відсутня через брак коштів, зазначив А.ДЕНИСОВ.

Також голова суду зазначив, що з приводу того, що трапилося сьогодні, він поінформував посла місії спостерігачів ОБСЄ. «Нехай приїде подивиться Європа, як незалежна гілка влади в Україні здійснює правосуддя, за яких умов», - сказав А.ДЕНИСОВ.

Разом з тим А.ДЕНИСОВ вважає, що присутність депутатів не є тиском на суд, а є втручанням в його діяльність: «Я не вважаю, як для себе, що це тиск на суд. Але будь-хто інший із суддів може так вважати… Це втручання в діяльність суду».

У свою чергу В.БОНДИК в інтерв’ю журналістам підтвердив сказане головою суду про мету їх присутності в приймальні, не приховуючи при цьому, що приводом для цього є виборчий процес та те, що цей суд є судом першої інстанції, який розглядатиме скарги у ході виборчого процесу. Депутат запевнив, що він або його колеги мають намір щодня бути присутніми в приймальні суду до завершення виборів.