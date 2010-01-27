Уряд ввів на комбінат «Україна» Внутрішні війська

Уряд забезпечив виконання рішення Ради національної безпеки і оборони щодо організації охорони поліграфічного комбінату «Україна» Внутрішніми військами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО сьогодні журналістам.

«Звичайно, уряд буде забезпечувати виконання рішення РНБО, і сьогодні уряд вирішив питання про організацію охорони цього підприємства підрозділами Внутрішніх військ, бо перелік об’єктів, які охороняються Внутрішніми військами, визначає уряд», - сказав П.КРУПКО.

Міністр уточнив, що поліграфічний комбінат «Україна» включений до переліку об’єктів, які охороняються Внутрішніми військами.

Водночас П.КРУПКО не уточнив можливі терміни встановлення відеоспостереження за усім технологічним процесом виготовлення виборчих бюлетенів. «Це технічні питання. Буде рішення виконуватися. Ви чули про ідею, щоб встановити камери спостереження за процесом друку, щоб це фіксувалося і виключити можливість якогось несанкціонованого втручання в цей процес», - пояснив він.

Міністр підкреслив, що встановлення камер відеоспостереження на поліграфкомбінаті не є компетенцією уряду.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня вранці поліграфкомбінат «Україна» у Києві зазнав нападу. Група людей намагалася увійти до приміщення комбінату, а після того як це їм не вдалося, невідомі розбили шибки на першому поверсі, через які вони й потрапили до будівлі.

Партія регіонів заявила про спробу команди Юлії ТИМОШЕНКО змінити керівництво комбінату "Україна" з метою надрукувати зайві 1,5 млн. виборчих бюлетенів.

Разом з тим, у БЮТ назвали ці заяви провокацією.

Крім того, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що “йдеться не про бюлетені, йдеться про відстоювання бізнесу”, близького до Партії регіонів.

26 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 25 січня «Про невідкладні заходи щодо забезпечення законності при виготовленні виборчих бюлетенів для повторного голосування з виборів Президента України».

РНБО доручила Міністерству внутрішніх справ забезпечити охорону та оборону Внутрішніми військами МВС ПоліграфкомбінатУ «Україна» з виготовлення цінних паперів на період до дня повторного голосування з виборів Президента України. На Службу безпеки України покладено здійснення контролю за процесом виготовлення, зберігання та передачі виборчих бюлетенів.