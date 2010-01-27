Азаров бачить мінімум 5 кандидатів від ПР на посаду прем'єра

Народний депутат від Партії регіонів Микола АЗАРОВ підкреслює, що в Партії регіонів є як мінімум п`ять кандидатів, гідних і здатних бути прем`єр-міністром, а також достатня кількість людей, щоб сформувати кілька професійних, ефективних складів уряду. Про це Н.Азаров заявив сьогодні під час поїздки до Дніпропетровська, передає прес-служба ПР.

Разом з тим Н.Азаров підкреслив, що питання по кандидатурі прем`єр-міністра парламентська фракція «регіоналів» ще не розглядала.

На думку політика, зрештою кандидатуру прем`єр-міністра має визначати після перемоги на виборах Віктор ЯНУКОВИЧ – як новообраний Президент, як лідер найбільшої фракції у Верховній Раді і як людина, чию програму розвитку підтримали більшість громадян України, цитує політика прес-служба. «Він матиме на це повне право», – резюмував він.