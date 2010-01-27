Суд визнав протиправними дії Тимошенко щодо Януковича

Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправним використання прем’єр-міністром України, кандидатом на пост Президента Юлією ТИМОШЕНКО прес-центру Кабінету міністрів України для ведення передвиборчої агітації.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення КААС прийняв сьогодні за позовом кандидата на пост Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Зокрема, суд визнав протиправним агітацію проти кандидата у президенти В.ЯНУКОВИЧА під час прес-конференції у прес-центрі Кабміну 20 січня.

Суд визнав також, що Ю.ТИМОШЕНКО порушила терміни агітації, коли до оголошення другого туру виборів Президента кандидатам заборонено проводити агітацію “за” чи “проти” кандидатів у президенти.