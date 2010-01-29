Янукович був «правий»: вірші Чехова про «жирних китайців»

Лідер ПР Віктор Янукович хоч раз у житті обмовився «в тему». Сам Антон Павлович Чехов себе поетом не вважав. Та і не тільки він: Анна Ахматова, яку все той же Віктор Янукович якось «охрестив» Ахметовою, вважала, що ті, хто любить поезію, взагалі не можуть любити творчість Чехова. "Чехов і вірші несумісні", - в лоб заявляла Ахматова. Проте історія зберегла зразки поетичних дослідів великого російського письменника.

Newsru наводить уривок з листа Чехова письменниці Лідії Авіловій, датованого 29 квітня 1892 р.:

"Уважаемая Лидия Алексеевна, отродясь я не писал стихов. Впрочем, раз только написал в альбом одной девочке басню, но это было очень, очень давно. Басня жива еще до сих пор, многие знают ее наизусть, но девочке уже 20 лет, и сам я, покорный общему закону, изображаю уже из себя старую литературную собаку, смотрящую на стихоплетство свысока и с зевотой. Вероятно, под моей вывеской пишет однофамилец или самозванец. Чеховых много..."

У листі Авіловій, згадуючи свої віршовані вправи, Чехов мав на увазі байку "Шли однажды через мостик жирные китайцы", яку він написав в альбом Саші Кисельовій у 1885 році, коли йому було 26 років, відзначає інтернет-видання і цитує згаданий твір:

БАСНЯ

Шли однажды через мостик

Жирные китайцы,

Впереди них, задрав хвостик,

Торопились зайцы.

Вдруг китайцы закричали:

"Стой! Стреляй! Ах, ах!"

Зайцы выше хвост задрали

И попрятались в кустах.

Мораль сей басни так ясна:

Кто зайцев хочет кушать,

Тот, ежедневно встав от сна,

Папашу должен слушать.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ назвал А.Чехова "українським, російським письменником", а потім - поетом . Трапився цей конфуз у в ефірі держтелерадіокомпанії "Крим".

"Я знаю і пам`ятаю про те, що в ці дні святкується 150-річчя творчості Чехова - українського, російського письменника, ну, а взагалі-то правильніше буде сказати: діяча світової культури. Ялтинці мають знати, запишіть: у 2010 році в обов`язковому порядку буде указ Президента про реставрацію і відновлення будинку-музею Чехова. Я його підпишу, цей указ, і ми з вами матимемо будинок-музей, за який нам не соромно буде, щоб і жителі України, й інших країн, приїздивши до Ялти, приїздивши до Криму, могли побачити визначні пам`ятки і біографії, і історії цього прекрасного поета, великого поета Антона Павловича Чехова", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.