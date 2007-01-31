Американський генерал збаламутив Україну і Росію

Українські політики мають сформулювати єдину позицію щодо розгортання елементів американської протиракетної оборони (ПРО) в країнах Центральної Європи.

Таку думку УНІАН висловив один із керівників Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) Сергій ЗГУРЕЦЬ.

«Розрізнена реакція української сторони говорить про те, що це питання не є актуальним для українських політиків – це цікаво для РФ, яка використовує це питання для тиску на США, країни ЄС і Україну», - сказав С.ЗГУРЕЦЬ.

«Проблема України в тому, що поки що немає чітко сформульованої внутрішньої позиції з питання ПРО. Чим більше питання буде заполітизоване, тим менше маневру залишиться для технічної участі української і російської сторін у цих проектах», - додав він.

Він нагадав, що першопричиною скандалу формально послужила прес-конференція американського генерала Патріка О’РЕЙЛІ, який заявив, що розглядаються варіанти взаємодії з Україною з питань ПРО.

«Проте українські і російські пропозиції з цього питання було висунуто мінімум 3 роки тому, коли розглядався варіант взаємодії РФ, України і США щодо створення системи ПРО», - сказав експерт, додавши, що одна з пропозицій стосувалася розміщення станції попередження ракетного нападу (СПРН) не в Чехії, а у Владивостоку, щоб безпосередньо спостерігати за територією Північної Кореї. Проте всі ці плани залишилися не реалізованими.

Він відзначив, що до 2006 року РФ і США реалізовували навіть окрему програму за програмою ПРО.

«Заяви американської сторони мають політико-дипломатичний характер, щоб показати загальну підтримку з боку різних країн розміщенню ПРО в Європі», - переконаний С.ЗГУРЕЦЬ.

Він також повідомив, що США досить прохолодно взаємодіють з країнами Європи в галузі ПРО, а Україна, не будучи членом НАТО, точно не стане компаньйоном з огляду збереження секретності над ракетними технологіями.

«Американці не дають свої технології ні європейцям, ні тим більше росіянам і європейцям», - зазначив він.

Водночас С.ЗГУРЕЦЬ вважає, що російські і українські заводи, одержавши хоча б маленьку частку замовлень в проектах ПРО, мали б економічні дивіденди, проте зараз вірогідність цієї участі буде зведена до нуля.

На його думку, розміщення систем ПРО на баланс сил в Європі не вплине, а заяви російських політиків і військових необгрунтовані.

«Ці ракети реально випробовувалися проти одиночних цілей і ефективність роботи системи ПРО в протидії масовому старту ракет супротивника вельми сумнівна», - наголосив він, додавши, що при вірогідному американо-російському конфлікті «є гарантована кількість боєголовок, яка донесе до американської території».

«У даному разі не має значення, скільки разів буде знищена Америка - 300 разів або 3 рази, те ж саме стосується і Росії», - сказав він.

Окрім цього, експерт повідомив, що заяви російського політолога Сергія МАРКОВА про те, що Анатолій ГРИЦЕНКО веде закулісні переговори зі США про співпрацю відносно ПРО, «викликає тільки усмішку у тих людей, які розуміють, що міністр оборони ніколи не дозволить собі вести переговори, які рано чи пізно зажадають підтягування всіх гілок влади».

Як відомо, 29 січня заступник директора американського Агентства по ПРО генерал Патрік О`РЕЙЛІ заявив, що Україна звернулася до США з пропозицією взяти участь в американській програмі створення стратегічної ПРО. Він відзначив, що США зараз ведуть переговори з Росією про співпрацю в здійсненні протиракетної оборони. За словами генерала, розміщення елементів ПРО США у ряді країн Європи, що передбачається, спрямоване проти запуску балістичних ракет з Близького Сходу, а не на заборону російських військових об`єктів.