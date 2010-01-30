Литвин нарешті пояснив, чому його фракція голосувала за відставку Луценка

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що фракція Блоку Литвина при голосуванні за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ керувалася принципом про необхідність деполітизації Міністерства внутрішніх справ.

Про це спікер заявив у інтерв`ю газеті «Левый берег».

«У нашій передвиборчій програмі чітко зафіксовано: повна деполітизація, департизація і декомерціалізація правоохоронної та силової систем країни», - сказав В.ЛИТВИН.

«Це - принцип і ми йому не зраджуємо», - наголосив він.

Також В.ЛИТВИН зазначив, що раніше неодноразово заявляв і зараз наполягає, що глава МВС має бути не в політичному процесі - над ним.

Крім того, за словами В.ЛИТВИНА, він вважав, що і з боку ініціаторів розгляду питання про відставку Ю.ЛУЦЕНКА, і, власне, під час звіту міністра буде продемонстровано державний підхід. Проте те, що відбувалося у ВР, спікер назвав «печерним рівнем». «Міністр і окремі депутати говорили на лише їм зрозумілій мові», - зазначив він.

Нарешті, додав В.ЛИТВИН, за будь-яким низьким рівнем авторитету Верховної Ради, не міністр має право давати їй оцінки. «ЛУЦЕНКО ж поводився так, немов збирається звільнити Верховну Раду. Вийшло навпаки», - сказав спікер.

«Це - та принципова мотивація, що лежала в основі рішення», - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2010 року Верховна Рада України ухвалила постанову "Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України". "За" проголосував 231 із 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі, зокрема й 19 депутатів від Блоку Литвина.

Після цього голосування в БЮТ висловлювали думку, що підтримка Блоком Литвина відставки Ю.ЛУЦЕНКА свідчить про те, що Блок Литвина на президентських виборах робить ставку на лідера Партії регіонів, кандидата у Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА.