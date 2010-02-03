37 депутатів з фракції НУ-НС готові увійти в коаліцію з Партією регіонів

37 депутатів із фракції «Наша Україна – Народна самооборона» готові увійти в коаліцію з Партією регіонів.

Про це сьогодні на прес-конференції у Львові заявив в.о. міністра внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи буде у парламенті достатньо голосів для створення коаліції у складі НУ-НС та Партії регіонів.

За його словами, представники Партії регіонів проводять роботу з депутатами від блоку «Наша Україна – Народна самооборона», зокрема, з тією частиною, яка представляє «Нашу Україна», «Єдиний центр», «За Україну!», про створення спільної коаліції.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «не більше 35 депутатів фракції НУ-НС залишаються на своїх ідеологічних позиціях», однак він наголосив, що позиція і цих депутатів залежить від народу, і його рішення, «щоб не допустити реваншу».

Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що після другого туру президентських виборів «команда В.ЯНУКОВИЧА розраховує на бліц-кріг». Він пояснив, що «регіонали» планують створити парламентську більшість, однак депутатів від Блоку Литвина, КПУ та Партії регіонів для цього не вистачає, а тому ведеться інтенсивна робота з депутатами від НУ-НС.

«Закон буде дотримано, і міліція зробить все для цього. І міліція буде затримувати фальсифікаторів не після виборів, а в ході спроб фальсифікації», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО, ще раз підкресливши, що міліція під час виборів буде діяти згідно із законом.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявила про можливе створення у парламенті нової коаліції.

31 січня кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що 9 лютого – одразу після виборів глави держави – розпочнуться переговори про створення нової коаліційної більшості у Верховній Раді.