Позачергове засідання РНБО перенесли

Позапланове на сьогодні на 16.00 засідання Ради національної безпеки і оборони України переноситься на інший час.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

У повідомленні зазначається, що засіданні РНБО переноситься у зв’язку з необхідністю завершення роботи спеціальної робочої групи Апарату РНБО щодо питання «Про пропозицію Ради національної безпеки і оборони України щодо оголошення міста Калуш та Калуського району Івано-Франківської області України зонами надзвичайної екологічної ситуації», а також на основі проведення Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ 2 лютого у Калуші розширеної наради за участю членів Кабінету міністрів, представників територіальної громади міста, вчених, а також наради у Президента робочої групи з цього питання 3 лютого.

Щодо проведення засідання РНБО України буде додатково повідомлено після доповіді Президентові про остаточну готовність цього питання для розгляду Радою національної безпеки і оборони України.