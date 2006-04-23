Турчинов вважає свою кримінальну справу політично замовленою

Один з лідерів БЮТ, колишній голова Служби безпеки України (з квітня по вересень 2005 р.) Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що справа за фактом незаконного прослуховування Службою безпеки України журналіста газети "Сегодня" Олександра КОРЧИНСЬКОГО, за якою він учора ввечері упродовж двох годин давав свідчення у Генеральній прокуратурі, є політично замовною. Про це О.ТУРЧИНОВ сказав по телефону кореспондентові УНІАН.

О.ТУРЧИНОВ, зокрема, зазначив, що ця справа, на його думку, є політично замовною, не має жодних підстав і перспектив. Він також сказав, що йому шкода людей, яких змусили цим займатися.

На запитання щодо його стану здоров’я О.ТУРЧИНОВ зазначив, що почувається не дуже добре, “гірше, ніж хотілося б”, однак сподівається на краще.

За словами прес-секретаря Блоку Юлії Тимошенко Віталія ЧЕПІНОГИ, О.ТУРЧИНОВ лікується в лікарні “Феофанія”, його стан є досить важким, зокрема, досі невідоме походження “токсичного гепатиту” - такий діагноз поставили політику лікарі. Але, незважаючи на заборону лікарів, О.ТУРЧИНОВ вирішив поїхати до Генеральної прокуратури, щоб дати свідчення у справі щодо нібито незаконного телефонного прослуховування Службою безпеки України. Тим самим, наголосив В.ЧЕПІНОГА, О.ТУРЧИНОВ демонструє, що він ні від кого не переховується і готовий свідчити, щоб максимально швидко з`ясувати істину в цій справі.

24 березня заступник генерального прокурора Віктор ШОКІН повідомив, що Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного прослуховування співробітниками СБУ журналіста газети “Сегодня” Олександра КОРЧИНСЬКОГО. За його словами, “кримінальну справу порушено за статтями Кримінального кодексу України “зловживання службовим становищем” та “підробка документів”.

При цьому він зазначив, що “дії, які були зроблені посадовими особами СБУ на той час, на мій погляд, є злочинними”.

В.ШОКІН повідомив, що прослуховування журналіста О.КОРЧИНСЬКОГО розпочалося після виходу влітку минулого року матеріалу в газеті за його підписом про місцезнаходження колишнього начальника Департаменту кримінальної розвідки МВС України Олексія ПУКАЧА. Було встановлено, що посадовими особами СБУ за підписом заступника голови СБУ Андрія КОЖЕМЯКІНА 25 червня 2005 року було заведено оперативно-розшукову справу відносно О.КОРЧИНСЬКОГО.

В.ШОКІН зазначив, що, згідно з законом про оперативно-розшукову справу (ОРС), рішення про її заведення приймає керівництво СБУ. Таким чином, рішення про заведення ОРС було прийнято “паном ТУРЧИНОВИМ”, а підписував його заступник А.КОЖЕМЯКІН, підсумував заступник генпрокурора.

При цьому В.ШОКІН зазначив, що ОРС була відкрита “відносно невстановлених посадових осіб генпрокуратури і громадянина О.КОРЧИНСЬКОГО”. Журналіст підозрювався у зловживанні службовим становищем як працівник правоохоронних органів.

18 квітня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила про порушення кримінальної справи проти О.ТУРЧИНОВА та А.КОЖЕМЯКІНА. За її словами, О.ТУРЧИНОВА, який нині перебуває на лікуванні, намагалися «забрати з госпіталю СБУ».

При цьому вона стверджувала, що всі ті звинувачення і намагання арештувати їх робляться за участю Петра ПОРОШЕНКА та Миколи МАРТИНЕНКА (членів блоку «Наша Україна»). "ПОРОШЕНКО, який перебуває в безпосередньому зв’язку з ШОКІНИМ і МАРТИНЕНКОМ, який перебуває в безпосередньому зв’язку з ДРІЖЧАНИМ, порушили кримінальну справу проти ТУРЧИНОВА і КОЖЕМЯКІНА за незрозуміле прослуховування невідомо кого", заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас Генпрокуратура того ж дня роз’яснила, що О.ТУРЧИНОВ та А.КОЖЕМ’ЯКІН проходять у кількох кримінальних справах як свідки.

У прес-службі прокуратури уточнили, що одна з цих справ – справа про незаконне прослуховування високопосадовців. (Як відомо, по цій справі визнані потерпілими екс-секретар РНБО Петро ПОРОШЕНКО та екс-міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ).

Інша справа – порушена прокуратурою 24 березня за фактом знищення співробітниками СБУ документів оперативно-розшукової справи, заведеної на російського бізнесмена Семена МОГИЛЕВИЧА, який нібито має причетність до компанії “РосУкрЕнерго”.

Як сказали в прокуратурі, на неодноразові виклики у прокуратуру дати свідчення О.ТУРЧИНОВ не з’являвся, 11 квітня була постанова про примусове приведення його для дачі свідчень, однак це неможливо, бо на даний час він перебуває у лікарні. Після виписки О.ТУРЧИНОВА з лікарні прокуратура має намір знову викликати його для дачі свідчень.