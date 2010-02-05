У БЮТ заявляють, що ПР розносить аванси по хатах

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що на Харківщині Партія регіонів за належну підтримку виборцями лідера партії, кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА виплачуватиме сільським та селищним головам певні суми коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції народний депутат від БЮТ Валерій КАМЧАТНИЙ.

За його словами, БЮТ інформацію, що прихильники В.ЯНУКОВИЧА забезпечуватимуть підвіз виборців до дільниць.

“У нас є інформація, що по деяким населеним пунктам вже заходили в кожну хату, домовилися похвилинно, в якій час за ними заїхати, простимулювати їх – аванс ці люди вже отримали”, - сказав він.

При цьому, за словами В.КАМЧАТНОГО, за “кожні 100 виборців, які проголосують за ЯНУКОВИЧА, сільський, селищний голова отримає премію від Партії регіонів в розмірі 3 тис. грн.”

У свою чергу, народний депутат від БЮТ Олексій ЛОГВИНЕНКО зауважив, що зазвичай основні фальсифікації відбуваються під час підрахунку голосів. За його словами, судячи з останніх подій, Партія регіонів намагатиметься вдатися до цього. О.ЛОГВИНЕНКО вважає, що основні фальсифікації будуть здійснюватися “регіоналами” під час підготовки до голосування та при підрахунку голосів.

“Такі фальсифікації можуть бути дуже масштабними, але БЮТ не допустить грубих порушень та шукатиме шляхи протидії”, - сказав народний депутат.