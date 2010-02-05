Людям Тимошенко на Донбасі б'ють вікна і проколюють шини авто

Члени від БЮТ в окружних виборчих комісіях територіальних округів №44 (м.Донецьк) та №48 (м.Краматорськ) Ольга КНЯЗЕВА та Світлана ФАЛЬЧЕНКО заявляють про тиск і погрози на свою адресу та колег, які представляють інтереси кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО, від представників окремих політичних сил та правоохоронних органів.

Про це О.КНЯЗЕВА та С.ФАЛЬЧЕНКО заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами О.КНЯЗЕВОЇ, після першого туру виборів співробітники місцевого УБОЗу розпочали перевірку на предмет можливого зловживання нею службовим становищем за місцем основної роботи - в лікарні. Крім того, вона зазначила, що вчора невідомі особи прокололи всі колеса в автомобілі голови ТВО; членам окремих виборчих дільниць, які також представляють інтереси БЮТ, надходять анонімні SМS-повідомлення з текстом: "Не лезьте, куда не надо!", "Не играйтесь со своей судьбой!", а члену комісії в Макіївці невідомі побили вікна в квартирі тощо.

На думку О.КНЯЗЕВОЇ, ці факти свідчать про підготовку масштабних фальсифікацій результатів другого туру президентських виборів.

Вона також повідомила, що зазначених округах комісії не перевіряють всі заяви від бажаючих голосувати на дому.

У свою чергу, С.ФАЛЬЧЕНКО зауважила, що у Краматорську ситуація перед виборами не дуже відрізняється від тієї, що описала О.КНЯЗЕВА. За її словами, мають місце спроби підкупу членів комісій, факти незаконного виключення представників Ю.ТИМОШЕНКО зі складу комісій під приводом начебто відсутності на засіданні.

За словами С.ФАЛЬЧЕНКО, останній такий випадок стався з членом від БЮТ в ОВК (ТВО №48) Миколою ГОНЧАРОВИМ, незважаючи на те, що він був присутній на засіданні комісії, про що має документальні підтвердження.

Присутня на прес-конференції секретар цієї ж комісії Олена РАЧКАУСКЕНЕ, висловила думку, що такі дії вчиняються з метою усунути з комісій представників Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я вважаю, що єдина мета – не дивлячись на методи, усунути представників в комісіях від Юлії ТИМОШЕНКО", - сказала вона.

Продовжуючи цю тему, депутат Краматорської міської ради Наталія ВОЗОВИЧ спростувала заяви окремих політиків про те, що БЮТ має намір зірвати голосування у південних та східних областях України.

"Ні фізично, ні практично представники від БЮТ зірвати вибори не можуть. У нас немає можливості ні блокувати, ні підвозити, ні замінювати", - сказала вона.