У Києві Тимошенко і Янукович разом зібрали 2 тисячі осіб

В акціях на підтримку кандидатів у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО та Віктора ЯНУКОВИЧА на Софійській та Михайлівській площах у Києві беруть участь до 2 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, Молитва за Україну, в якій бере участь Ю.ТИМОШЕНКО, вже почалась на Софійській площі.

Водночас мітинг на підтримку В.ЯНУКОВИЧА на Михайлівській площі ще не почався, тут лунають пісні.

Крім того, вздовж вулиці Мала Житомирська перебувають підрозділи як патрульно-постової служби, так і Внутрішніх військ МВС України.

За ними охорону периметру площі забезпечують спортивної статури хлопці в синіх поліетиленових накидках з символікою Партії регіонів.

Міліція також охороняє порядок на Софійській площі.

Поблизу обох площ стоять по декілька автобусів з бійцями Внутрішніх військ та спецпідрозділу «Беркут».

У зв’язку з проведенням обох акцій дещо ускладнено рух вулицями Михайлівська, Мала Житомирська та Володимирська.

Музика, що лунає на Михайлівській площі, перешкоджає молитися громадянам, які зібралися на Софійській площі.