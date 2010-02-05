Янукович: прозорішого політика, ніж я – немає

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів заявляє, що є «найпрозорішим політиком в Україні».

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Для мене свобода слова – це свобода слова. Ми повинні зробити пресу вільною і незалежною. Вільна і незалежна преса завжди буде об’єктивною і незаангажованою», - сказав політик, відповідаючи на запитання, чи гарантуватиме він свободу слова в Україні, якщо стане Президентом.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що у цьому питанні багато залежатиме не лише від влади, а й від самої преси, від принциповості журналістів.

На уточнююче запитання, як реагуватиме на критику, політик зазначив – «з гумором».

Також В.ЯНУКОВИЧ розповів: «Коли мені говорять про мої недоліки, я їх ніколи не відхиляю. Я з ними завжди борюся: частіше вони мене перемагали. Але я борюся».

Він також висловив думку, що «прозорішого політика в Україні, ніж я – немає». «Адже упродовж двох виборчих кампаній про мене так багато писали, щоправда, 90 відсотків – неправду», - пояснив кандидат у Президенти.