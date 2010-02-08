Під ЦВК гріються кілька сотень кремезних молодиків

Станом на ранок понеділка майже на всіх майдана в Києві спокійно, крім площі під ЦВК.

Про це в понеділок зранку повідомляє телеканал "1+1".

Так, зі інформацією телеканалу, під ЦВК продовжують стояти намети синього кольору з символікою Партії регіонів.

Також там знаходяться кілька сотень молодиків в синіх поліетиленових накидках стоять там з півночі.

Однак вони не йдуть на контакт з пресою. Єдине, що вони сказали журналісту 1+1, це те, що вони з Житомирської області, а також те, що захищають тут результати виборів.

На Софійському Майдані та на Михайлівській площі все спокійно.

Українська правда