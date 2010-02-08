Під ЦВК гріються кілька сотень кремезних молодиків
07:44, 08 лютого 2010Політика
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Не йдуть на контакт з пресою
Станом на ранок понеділка майже на всіх майдана в Києві спокійно, крім площі під ЦВК.
Про це в понеділок зранку повідомляє телеканал "1+1".
Так, зі інформацією телеканалу, під ЦВК продовжують стояти намети синього кольору з символікою Партії регіонів.
Також там знаходяться кілька сотень молодиків в синіх поліетиленових накидках стоять там з півночі.
Однак вони не йдуть на контакт з пресою. Єдине, що вони сказали журналісту 1+1, це те, що вони з Житомирської області, а також те, що захищають тут результати виборів.
На Софійському Майдані та на Михайлівській площі все спокійно.
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