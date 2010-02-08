Регіонали нажалілися Президенту, ГПУ і СБУ на двох бютівців

Партія регіонів закликає Президента, Генеральну прокуратуру і СБУ навести лад в окружних комісіях Луганської області та Криму.

Про це говориться в переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

Як стверджують регіонали, «під керівництвом депутатів із БЮТ - СЕНЧЕНКА в Криму і КОРОЛЕВСЬКОЇ в Луганській області – блокується робота окружних комісій у цих регіонах, які не приймають протоколів».

Таким чином, наголошують в Партії регіонів, «БЮТ намагається за всяку ціну спотворити волевиявлення громадян, які проголосували в цих регіонах».

У Партії регіонів зазначають, що треба зробити все, щоб вибір народу було визнано і щоб БЮТу не вдалося сфальсифікувати вибори.

Як повідомлялося, за даними ЦВК, у Криму оброблено 61,11% протоколів, у Луганській області – 79,43%.