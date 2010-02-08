ЦВК опрацювала 95,51% протоколів: Янукович йде у відрив

12:03, 08 лютого 2010
Політика
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Різниця - 2,18%

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 95,51% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,28% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 46,10%.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.

Розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,18% (при опрацюванні 95,04% протоколів розрив становив 2,09%).

Не підтримали жодного з кандидатів 4,42% виборців.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 11 млн. 692 тис. 871 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 167 тис. 100 виборців.

Як повідомляє офіційний сайт ЦВК, більше не опрацьованих протоколів залишається в регіонах, які підтримали В.ЯНУКОВИЧА. Так, в Криму опрацьовано лише 64,2% бюлетенів, в Луганську – 81,38%, в Одесі – 93,25%.

В регіонах, які підтримали Ю.ТИМОШЕНКО, трохи більше 92% бюлетенів опрацьовано у Кіровоградській, Львівській, Сумській і Черкаській областях. На Волині підраховано 90% бюлетенів.

Водночас, голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ на брифінгу для преси підкреслив, що не потрібно шукати якогось підступу у тому, що в деяких регіонах підрахунок голосів йде повільніше. Він навів приклад по Луганській області, де на деяких дільницях учора йшли повідомлення про замінування, що могло вплинути на роботу комісій.

 

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