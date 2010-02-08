Прес-конференція Тимошенко переноситься
12:27, 08 лютого 2010Політика
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Посунули на 4 години
На 17.00 переноситься запланована сьогодні на 13:00 прес-конференція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби, акредитація проводиться за тел.: 256-75-82, 256-75-81, 256-66-32, 256-66-43, 256-77-68.
Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх, прес-центр.
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