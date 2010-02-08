Тимошенко скасувала прес-конференцію

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО скасувала свою прес-конференцію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Про час і дату проведення прес-конференції Ю.ТИМОШЕНКО буде поінформовано додатково.

Як повідомляв УНІАН, спочатку прес-конференція Ю.ТИМОШЕНКО планувалася на 13.00, потім була перенесена на 17.00.