ЦВК оголосила перерву до завтра

У засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву до 10-ї год. ранку 9 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба ЦВК.

Сьогодні комісія прийняла ще два протоколи. Всього за день було прийнято 14 протоколів з “мокрими” печатками від окружних виборчих комісій.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК працював зараз в режимі безперервного засідання з метою опрацювання протоколів від окружних виборчих комісій.