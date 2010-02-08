ЦВК оголосила перерву до завтра
19:19, 08 лютого 2010Політика
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Прийнято 14 протоколів з “мокрими” печатками
У засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву до 10-ї год. ранку 9 лютого.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба ЦВК.
Сьогодні комісія прийняла ще два протоколи. Всього за день було прийнято 14 протоколів з “мокрими” печатками від окружних виборчих комісій.
Як повідомляв УНІАН, ЦВК працював зараз в режимі безперервного засідання з метою опрацювання протоколів від окружних виборчих комісій.
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