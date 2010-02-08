ЦВК залишилось менше 0,5%

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 99,58% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,83% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,59%.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.

Таким чином В.ЯНУКОВИЧ випереджає Ю.ТИМОШЕНКО на 3,24% голосів.

Не підтримали жодного з кандидатів 4,37% виборців.