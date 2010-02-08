Севастополь показав найвищий коефіцієнт приросту "за Януковича"

Севастополь у другому турі показав найвищий з усіх 27 регіонів коефіцієнт приросту голосів за Віктора ЯНУКОВИЧА - 1,56 - із 114 тис. 523 голоси до 178 тис. 201 голосу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН сьогодні на прес-конференції.

«Для порівняння: у Донецькій області коефіцієнт приросту становить 1,31. По суті справи, Севастополь майже на 30% дав більше голосів за ЯНУКОВИЧА, ніж у першому турі. І вперше за останні 5 років зламана тенденція зниження загальної кількості голосів у Севастополі за ЯНУКОВИЧА і Партію регіонів», - сказав він.

На думку С.КУНІЦИНА, «Севастополь виявив високу політичну активність, показав «за ЯНУКОВИЧА» третій результат серед 27 регіонів, тобто, місто з показником 84,35% (у першому турі - 55%) повернувся на ті позиції, на яких він був у 2004-2005 роках, коли він також був третім, після Донецька (90,44%) і Луганська (88,71%)».

Як додав С.КУНІЦИН, «за Юлію ТИМОШЕНКО у нас 10,38%, або 21 тис. 940 голосів. У першому турі було 13 тис. 320 голосів, зростання плюс 3%».

У свою чергу заступник голови міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ відзначив, що в Севастополі традиційно зіпсованими виявилися менш як 1% бюлетенів.

«Менш як 1% бюлетенів у Севастополі зіпсовано, це не виходить за рамки тієї кількості бюлетенів, які традиційно у нас визнаються зіпсованими на виборах, починаючи з 2006 року», - сказав він.

Тобто, як додав Д.БАЗІВ, можна сказати, що масові телефонні дзвінки не зіграли своєї ролі на правильність заповнення севастопольцями виборчих бюлетенів (УНІАН: мається на увазі суботня історія з тисячами телефонних дзвінків з рекомендацією, як правильно заповнювати бюлетень. Зокрема, телефоном радили поставити плюс навпроти ЯНУКОВИЧА (якщо виборець збирався за нього голосувати) і викреслити ТИМОШЕНКО - УНІАН).

Як підсумував Д.БАЗІВ, «відсоток зіпсованих бюлетенів у тих рамках, в яких він існує у нас, починаючи з парламентських виборів 2006 року, позачергових виборів 2007 року, першого туру президентських виборів 2010 року».