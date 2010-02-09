Добкін назвав журналістку «ручною собачкою»

Журналісти харківської телекомпанії “Агентство телебачення “Новини" звернулися з відкритим листом до лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою поновити в Харкові дію Конституції та законів, які гарантують свободу професійної діяльності журналістів.

Як повідомляє “Телекритика”, виступити з таким зверненням їх змусив інцидент, що стався на прес-конференції Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА 3 лютого. Журналіст АТН Катерина МОРОЗОВА поставила меру запитання, як він оцінює якість прибирання харківських доріг від снігу й льоду та чи знайшли винних, які невчасно зняли агітацію В.ЯНУКОВИЧА в першому турі виборів.

У відповідь М.ДОБКІН заявив: «Я буду разговаривать с вами, когда вы наберетесь мужества, встанете с колен, во-первых, мне неудобно с вами в такой позе разговаривать... Наберитесь мужества, станьте журналистом, а не ручной собачкой в руках хозяев».

Саме в цьому запитанні, зазначає колектив АТН у відкритому листі, М.ДОБКІН побачив політичний підтекст і звинуватив редакцію АТН, а також журналістів інших телекомпаній у політичній заангажованості.

У телекомпанії називають таку реакцію М.ДОБКІНА «безпрецедентною образою» та наголошують, що харківські журналісти зазвичай наражаються в кращому випадку на ігнорування запитань, в гіршому - на образи, а іноді й погрози на свою адресу.

“Журналісти телекомпанії АТН хотіли б дізнатися, як ви оцінюєте подібну поведінку людини, яка є вашим однопартійцем, мером великого міста і керівником виборчого штабу, адже у вашій передвиборній програмі декларується свобода слова”, - звертаються до В.ЯНУКОВИЧА співробітники харківської телекомпанії.

Під відкритим листом зібрано 37 підписів.

Як зазначає СТБ, М.ДОБКІН все ж таки відповів на запитання Катерини МОРОЗОВОЇ на прес-конференції наступного дня, 4 лютого.

Нагадаємо, на прес-конференції 3 лютого М.ДОБКІН закликав журналістів до об`єктивності, перед тим зауваживши, що «увечері харків`яни побачать їх гнилі репортажі».

“Телекритика” зазначає, що намагатиметься з`ясувати позицію Партії регіонів щодо відкритого листа АТН.