У ЦВК кажуть, що підстав для оскарження результатів виборів немає

Підстав для оскарження результатів повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого немає, заявив журналістам член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на сьогодні «у нас немає підстав стверджувати про те, що результати виборів Президента України можуть бути поставлені під сумнів. Звичайно, ми розуміємо, що один із кандидатів, можливо, звернеться до суду щодо дій Центральної виборчої комісії по встановленню результатів виборів Президента, але цей позов не буде мати жодної юридичної перспективи».

Також М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зауважив, що стосовно деяких протоколів, які надходять до ЦВК з окружних виборчих комісій, є окремі думки членів ЦВК. Проте він вважає, що це не матиме впливу на результати підрахунку голосів.