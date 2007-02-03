Луценко схвалює рішення УНА-УНСО щодо Маршу на Київ

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО схвалює рішення УНА-УНСО підтримати всеукраїнський «Марш справедливості» на Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Херсоні.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, за 15 років Незалежності України не пройшло жодного суттєвого мітингу без участі членів УНА-УНСО. «Я не маю жодного морального права відштовхнути їх від нас», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що під час «Маршу справедливості» проявів екстремізму та національної неприязні не буде.

«Жодна партія не може увійти у наш рух, вона може підтримати наш рух», - також сказав він.

Крім того, лідер «Народної самооборони» повідомив, що вчора було отримано офіційне рішення партії «Пора» про підтримку «Маршу справедливості». Також, за його словами, свою підтримку висловили керівники регіональних осередків партії «Народний Союз Наша Україна» і БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що після створення регіональних осередків „Народної самооборони” навесні заплановано провести “Марш справедливості” на Київ. „Це не ідея ЛУЦЕНКА, це вимога часу і тих людей, які приходять на мітинги. Мета маршу – тиснути на політиків, які обіцяли служити громадянам, і домагатися виконання наданих обіцянок”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО. Він розповів, що для обговорення організації Маршу справедливості зустрічався з представниками усіх політичних сил, крім Партії регіонів, Соціалістичної та Комуністичної партій.

29 січня лідер УНА-УНСО Юрій ШУХЕВИЧ повідомив, що ця партія підтримує ініціативу щодо проведення навесні 2007 року “Маршу справедливості” на Київ.