Скільки українців було на Ан-72, і чий це був літак?

Міністерство закордонних справ України наразі з`ясовує, чи відповідає дійсності інформація, що з`явилася в зарубіжних ЗМІ, про те, що літак, який розбився вчора в Республіці Чад, належав Україні і члени екіпажа були громадянами України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС.

За інформацією прес-служби, зараз МЗС не має у своєму розпорядженні будь-якої офіційної інформації щодо ситуації з літаком. «Щойно інформацію буде перевірено ще раз – МЗС розповсюдить її», - сказали в прес-службі.

В Укравіатрансі Агентству УНІАН також не підтвердили, і не спростували інформацію про приналежність літака Україні.

Як повідомляв УНІАН, учора агентство Асошіейтед Прес повідомило, що в столиці Чаду Нджамені 23 квітня зазнав катастрофи транспортний літак Ан-72 і всі шість членів екіпажу загинули. Літак перевозив гуманітарну допомогу з лівійського міста Себха.

Сьогодні, зарубіжні ЗМІ повідомили, що АН-72 розбився в Камеруні, який розташований поблизу Чаду. Транспортний літак Ан-72, який зазнав катастрофи, був зафрахтований лівійською стороною і належав українській фірмі, повідомляється на сайті австралійської газети The Daily Telegraph. За відомостями кореспондента цього видання, всі шість загиблих членів екіпажу також були громадянами України. Проте, за даними Reuters, з трьох упізнаних тіл українцем був лише пілот, а два члени екіпажу були лівійцями.