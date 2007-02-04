Київська НСНУ скаржиться на недостатню підтримку керівництва партії

Столичний осередок партії „ Наша Україна” відстоюватиме інтереси киян і через опозицію до міського голови, і через роботу в органах влади. Про це йдеться в резолюції IV звітно-виборної конференції Київської міської організації партії, повідомляє прес-служба партії "Наша Україна".

«Київська міська організація, яка зберігає міцну організаційну структуру, надійний і кваліфікований депутатський корпус у радах всіх рівнів, продовжуватиме рішучу боротьбу за права киян, що порушуються низкою економічно і соціально необґрунтованих рішень київської влади», - говориться в резолюції.

Київські «нашоукраїнці» готові і надалі тісно співпрацювати з усіма політичними силами, які захищатимуть добробут киян, землю і майно столичної громади, розвивати співробітництво в рамках створеного в Києві об’єднання „Демократичний Київ”. „Ми відстоюватимемо інтереси киян і через опозицію до міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, зокрема, підтримуючи ініціативу референдуму щодо його відставки, і через роботу в органах влади – районних держадміністраціях, комісіях районних рад та Київради. На жаль, у цій боротьбі ми відчуваємо явно недостатню підтримку з боку керівництва партії”, - зазначається в резолюції.

У зв’язку з цим делегати звітно-виборної конференції київської «Нашої України» звернулися до Ради партії та її Президії із закликом надати столичній організації необхідну допомогу на центральному рівні у її боротьбі проти зазіхань на добробут, землю і майно столичної громади, на конституційні права киян.