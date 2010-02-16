Янукович відповів Ющенку: не дочекаєтесь

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що на посту Президента твердо і послідовно відстоюватиме національні інтереси України.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою Партії регіонів заяві В.ЯНУКОВИЧА.

“Тим, хто очікує, що моє президентство послабить Україну, можу сказати лише одне – не дочекаєтесь”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, коментуючи сьогоднішні заяви В.ЮЩЕНКА про те, що новообраний Президент реалізуватиме політику, що не відповідає національним інтересам політику, зокрема, в питаннях російської мови, функціонування газотранспортної системи та перебування Чорноморського флоту Росії на території України.

”Мені вистачить твердості і послідовності у відстоюванні національних інтересів України у відносинах з усіма партнерами, з усіма сусідами України”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він запевнив, що кожний його крок буде спрямований на зміцнення незалежності України, на розбудову сильної держави з високим рівнем життя людей.

“Ось моя мета, ось головна ціль усього мого життя. Все решта, про що дискутують зараз політики, – це лише механізми для досягнення цієї мети. Як новий Президент України, я буду вести виважену, прагматичну політику. Національні інтереси в ній будуть понад усе”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.