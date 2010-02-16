Ющенко обіцяє, що позов Тимошенко розглядатимуть публічно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що засідання Вищого адміністративного суду, який розглядатиме скарги щодо фальсифікацій результатів виборів глави держави, будуть публічними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами Президента, відповідної домовленості було досягнуто вчора під час зустрічі з головою ВАСУ Олександром ПАСЕНЮКОМ.

“На засідання суду можуть прийти журналісти, спостерігачі, будуть виділенні окремі місця для такої аудиторії”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що вчора присвятив свій день питанню законного розгляду в судах оскарження результатів виборів. “Потрібно знайти спосіб, як прозоро, законно відреагувати на такого роду проблеми”, - наголосив глава держави.

Він також нагадав про зустріч з головою ВАСУ, під час якої закликав суд забезпечити виключно законний розгляд скарг обох кандидатів. “До речі, я не виключаю, що через судовий розгляд пройдуть зауваження як однієї, так і іншої сторони”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він повідомив про домовленість із головою ВАСУ про те, що кожну скаргу суд розглядатиметься не заангажовано, законно. За словами В.ЮЩЕНКА, скарги будуть розподілені між різними суддями-доповідачами. Водночас усі скарги розглядатиме повний складом ВАСУ – 55 суддів.

“Це останнє зусилля, для того щоб Українська держава виконала свій обов’язок по забезпеченню чесних і законних виборів, які залишиться нам пройти. Я сподіваюсь, що і це етап засвідчить про те, що через законний спосіб ми можемо поставити фінальну крапку в тому, що ми називаємо вибори Президента”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.