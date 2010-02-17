Міський голова Луцька різко критикує парламент за відміну виборів

Луцький міський голова Богдан ШИБА вважає порушенням Конституції рішення парламенту про відміну місцевих виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луцької мерії.

“Повноваження міського голови закінчуються 25 квітня 2010 року. Якщо в цей момент не буде йти процес виборів – це порушення Конституції", – сказав Луцький міський голова, коментуючи рішення Верховної Ради щодо скасування Постанови про проведення місцевих виборів 30 травня 2010 року.

Б.ШИБА вважає, що парламент скасував вибори до місцевих органів влади, не встановивши нового терміну проведення виборчої процедури, а це теж суперечить Основному Закону держави. "Я вважаю, що це цілеспрямоване приниження легітимності місцевого самоврядування", - наголосив Б.ШИБА.

Також, він зауважив, що "мотивація парламентаріїв - відсутність коштів у бюджеті на проведення виборів - абсолютно цинічна, бо наступною може стати відмова законодавчої підтримки програм із розвитку української мови теж через відсутність коштів. Таким чином відпрацьовують механізм руйнації системи державної влади та місцевого самоврядування, оскільки місцеве самоврядування залишалося досі легітимною владою на місцях».

Відтак, Б.ШИБА запевнив, що звертатиметься до своїх колег, міських голів, із пропозицією зініціювати звернення до Конституційного Суду щодо зазначеного рішення ВР.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада скасувала свою постанову про призначення виборів до місцевих рад на 30 травня. Своє рішення депутати мотивували відсутністю бюджету та, відповідно, коштів на проведення виборів.