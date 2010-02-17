Тимошенко: уряд - єдиний осередок, який дає країні можливість жити

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд в умовах політичної невизначеності після завершення президентської виборчої кампанії залишається єдиним осередком стабільності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Поки в парламенті і в державі відбувається, як завжди, хаос, невизначеність, як завжди, безпорадність, я хотіла би, щоб уряд працював як єдиний осередок стабільності, єдиний осередок, який дає країні можливість жити і працювати в країні надійно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр переконана, що оскільки уряд зміг забезпечити ефективну діяльність в умовах кризи, то і надалі він зможе демонструвати позитивні результати.

Ю.ТИМОШЕНКО також розраховує, що діюча демократична коаліція у парламенті зможе підтримати уряд своєю ефективною роботою.

«Зараз, коли криза завершилась, нам потрібно втілювати у життя реформи прискореними темпами, здійснювати їх ефективно і консолідувати під це політичні команди в парламенті і робити так, щоб демократична коаліція працювала дієво і давала країні віддачу», - підкреслила вона.