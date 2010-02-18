23 лютого у Києві відбудеться міжнародний круглий стіл "Зовнішня політика України після виборів". Організатор - Центр міжнародних та порівняльних досліджень. У програмі: вступне слово генерального директора Центру, Анатолія Орла, виступи доповідачів, дискусія.

Реєстрація учасників та гостей круглого столу – о 9:30.

Дискусію веде пан Олег Грицаєнко, керівник європейських програм Центру міжнародних та порівняльних досліджень.

Учасники круглого столу:

- Сергій Тігіпко, лідер партії "Сильна Україна", кандидат на посаду Президента України на виборах 2010 року;

- Валерій Чалий, Заступник Міністра закордонних справ України;

- Й.В. Даніель Карон, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні;

- Й.В. Пьєтро Джованні Доннічі, Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні;

- Й.В. Крістер Мікелссон, Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндської Республіки в Україні;

- Сергій Гриневецький, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони;

- Леонід Кожара, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, міністр закордонних справ тіньового уряду опозиції;

- Олег Рибачук, Голова Громадської експертної ради Україна – ЄС.

Мови конференції: українська, англійська, російська.

Круглий стіл відбудеться у конференц-залі у будинку Міжнародного економічного комітету за адресою: вул. Петрозаводська 2-а, 6 поверх.

Реєстрація: до 19 лютого 2010 р. за тел. 253-20-99, моб. +380-67-953-54-42, e-mail: a.orel@cics.com.ua, o.hrytsaienko@cics.com.ua.