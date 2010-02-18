Черновецький звинуватив у крадіжках люків голів районних адміністрацій

Сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ провів екстрену нараду з проблем утримання люків у місті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Під час наради Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив усім керівникам районних адміністрацій, комунальних підприємств та профільних Головних управлінь до 23 лютого надати повну інформацію про кількість і місця розташування люків – особливо поблизу шкіл, дитячих садків, житлових будинків. Обов`язково із зазначенням організації, яка його обслуговує.

«Оскільки мова йде про травмування киян, я вирішив взяти цю ситуацію під особистий контроль. Вимагаю від кожного надати директорові call-центру точні дані щодо кількості й розташування каналізаційних люків, що знаходяться у вас на балансі для організації роботи спеціальної бригади. За точність і повноту інформації несуть відповідальність особисто перші керівники», – заявив він.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ додав, що у найближчі дні мерія розгляне пропозиції управлінь щодо можливої заміни металевих каналізаційних люків на люки з композитних або полімерних матеріалів, використання яких поширене у всьому світі. Крім того, міський голова доручив очільнику Головного управління МВС у м. Києві Віталію ЯРЕМІ посилити роботу з притягнення до відповідальності викрадачів люків, а також працівників пунктів прийому металобрухту.

Мер також відзначив, що обурений станом справ і повним ігноруванням посадовими особами своїх обов`язків.

«Ніколи не буде порядку в місті, якщо ним управляють 10 безвідповідальних районних керівників, які не підкоряються ані міському голові, ані Київраді, а в окремих випадках – керуються принципом: чим гірше, тим краще. У нас єдина територіальна громада в місті – це Кияни. І наш обов`язок – і правовий, і божий – це зробити все, щоб киянам жилося в столиці комфортно. Ваш правовий нігілізм не дає можливості ефективно керувати міським господарством», – звернувся він до голів районів.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що буде виходити з ініціативою до Президента України та Верховної Ради внести зміни до Закону «Про столицю України – місто Київ», якими передбачити виключне право Київського міського голови робити подання на призначення і звільнення голів районних адміністрацій, як це відбувається у всіх українських містах.

Як повідомляв УНІАН, учора київський міський голова зробив аналогічну заяву через ситуацію із накопиченням снігу та криги на дахах будинків. Зокрема, обурення мера викликав факт травмування киянки внаслідок падіння бурульки у Печерському районі, в то й час як він неодноразово давав доручення з приводу своєчасного відвернення подібних ситуацій.