Скасування місцевих виборів - результат змови ПР с київською владою?
БЮТ звернеться до Конституційного суду
Блоку Юлії Тимошенко звернеться до Конституційного Суду України щодо рішення Верховної Ради про скасування 30 травня місцевих виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО.
«У Блоці Юлії Тимошенко зараз активно обговорюється ідея звернення до Конституційного Суду», - сказав С.ВЛАСЕНКО.
Він зазначив, що є позиція 45 народних депутатів від БЮТ, які готові підписати конституційне подання щодо відповідного рішення Верховної Ради. За словами С.ВЛАСЕНКА, на підготовку такого подання БЮТ потрібно один-два дні. «Ми тут використаємо і досвід Тернополя – рішення Конституційного Суду по Тернополю, і всі ті речі, про які ми говоримо», - зазначив він.
За словами С.ВЛАСЕНКА, скасування виборів до місцевих рад є елементом змови Партії регіонів з київською владою. «Це елементи політичної розплати за те, що конкретний кандидат у президенти набрав у столиці України вперше в житті 25%. За допомогою кого і за допомогою яких механізмів це робилося, ми з вами знаємо. Це є прямий політичний хабар, що стосується міста Києва», - заявив С.ВЛАСЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада України визнала такою, що втратила чинність, постанову про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на 30 травня 2010 року. Разом із тим ВР поки що не призначила нову дату їх проведення.