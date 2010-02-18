Скасування місцевих виборів - результат змови ПР с київською владою?

Блоку Юлії Тимошенко звернеться до Конституційного Суду України щодо рішення Верховної Ради про скасування 30 травня місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО.

«У Блоці Юлії Тимошенко зараз активно обговорюється ідея звернення до Конституційного Суду», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він зазначив, що є позиція 45 народних депутатів від БЮТ, які готові підписати конституційне подання щодо відповідного рішення Верховної Ради. За словами С.ВЛАСЕНКА, на підготовку такого подання БЮТ потрібно один-два дні. «Ми тут використаємо і досвід Тернополя – рішення Конституційного Суду по Тернополю, і всі ті речі, про які ми говоримо», - зазначив він.

За словами С.ВЛАСЕНКА, скасування виборів до місцевих рад є елементом змови Партії регіонів з київською владою. «Це елементи політичної розплати за те, що конкретний кандидат у президенти набрав у столиці України вперше в житті 25%. За допомогою кого і за допомогою яких механізмів це робилося, ми з вами знаємо. Це є прямий політичний хабар, що стосується міста Києва», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада України визнала такою, що втратила чинність, постанову про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на 30 травня 2010 року. Разом із тим ВР поки що не призначила нову дату їх проведення.