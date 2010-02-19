У Партії регіонів шукають заміну Януковичу

Фракція Партії регіонів обере нового голову фракції за рекомендацією лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

За її словами, сьогоднішнє складення В.ЯНУКОВИЧЕМ повноважень народного депутата є необхідною процедурою перед проведенням інавгурації.

Г.ГЕРМАН наголосила, що Центральна виборча комісія оголосила результати президентських виборів. і В.ЯНУКОВИЧ визнаний Президентом України. «Перед інавгурацією Президент має скласти депутатські повноваження, і ЯНУКОВИЧ все робить по закону», - сказала вона.

Г.ГЕРМАН також повідомила, що зараз ведуться консультації з приводу того, хто очолить фракцію замість В.ЯНУКОВИЧА. «Ці розмови йдуть у нас, і я думаю, що ці рішення будуть прийняті одразу після інавгурації», - сказала вона.

Як припустила Г.ГЕРМАН, фракцію очолить хтось із нинішніх заступників лідера фракції. При цьому вона додала: «Вирішальне слово буде за лідером (В.ЯНУКОВИЧЕМ)».