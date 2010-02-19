Кириленко каже, що його люди за посади не торгуються

Депутатська група «За Україну!», що входить до складу фракції НУ-НС, не входитиме у коаліцію з БЮТ чи Партією регіонів в обмін на якісь посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, коментуючи заяву члена його групи Ксенії ЛЯПІНОЇ, що група готова повернутися до складу коаліції з БЮТ, якщо прем’єр-міністром буде Віктор ЮЩЕНКО.

За словами В.КИРИЛЕНКА, слова К.ЛЯПІНОЇ були вирвані із контексту. «Ми не належимо до коаліції з БЮТ, так само ми не маємо наміру входити до коаліції з Партією регіонів з принципових міркувань», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО додав, що вимога збору підписів на підтвердження діяльності коаліції є провокацією. «Закон зворотньої сили не має. Якщо коаліційний спікер хотів би сам розвалити коаліцію, то нехай прямо про це і скаже», - сказав він.

За словами В.КИРИЛЕНКА, «конкретні прізвища на якісь посади на засіданнях групи «За Україну!» не обговорювалися, жодні рішення не ухвалювалися і ухвалюватися не будуть».