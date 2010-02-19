У Вінського скасування місцевих виборів розцінюють як пряму загрозу демократії

У партії “Народна влада” вважають “скасування місцевих виборів” однією з “численних маніпуляцій з законодавством України, чинною Конституцією і волевиявленням громадян”, які відбуваються протягом тривалого часу в Україні.

У заяві за підписом голови партії Йосипа ВІНСЬКОГО, переданій УНІАН, сказано, що “логіка шахраїв, які прагнуть відстрочити вибори у часі, можливо, навіть до наступного 2011 року, – зрозуміла”. “Вони розраховують сконцентрувати сили і знайти лазівки, – вважають у “Народній владі”, – для втручання у виборчий процес та фальсифікації виборів, сподіваються на зниження конкуренції з боку тих нових політичних сил, лідери яких на президентських виборах показали високі результати, та зберегти тотальну присутність у місцевих радах своїх представників, які розчарували виборців і не можуть забезпечити хоча б повторення результату минулих виборів”.

Скасування чергових виборів органів місцевого самоврядування, за словами Й.ВІНСЬКОГО, загрожує консервацією політичної системи держави на рівні «старих акторів».

Крім того, скасування постанови про призначення виборів до місцевих рад на 30 травня, йдеться далі в заяві, “є брутальним, політично обумовленим порушенням конституційного права громадян вільно обирати та бути обраним до органів місцевого самоврядування”.

Неконституційність постанови про скасування виборів уже було визнано рішенням Конституційного Суду України від 10 червня 2009 року у справі щодо конституційності постанови ВР „Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України „Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради”, нагадує політик.

“Партія «Народна влада», – ідеться далі, – заявляє, що не збирається миритися зі свавіллям олігархічних кланів, що стоять за діями їхніх маріонеток у парламенті України, і розпочинає збір підписів народних депутатів для звернення до Конституційного Суду на предмет конституційності постанови про скасування виборів 30 травня 2010 року”.

“Народна Влада” також закликає всі демократичні сили виступити проти порушення Конституції. “Свавілля олігархічних кланів не пройде! Скасування місцевих виборів – пряма загроза демократії в Україні, – сказано в заяві партії.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада прийняла постанову «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році».

Цим документом скасовується рішення парламенту, яким передбачалося проведення виборів 30 травня 2010 року. Водночас в документі не вказана дата, на яку перенесені вибори. У постанові наголошується, що профільний комітет парламенту має підготувати відповідне рішення.