Люди, які захопили "Сяйво", застосовують сльозогінний газ і вогнегасники

Люди, які захопили книжковий магазин «Сяйво» у центрі Києва застосовували сльозогінний газ і вогнегасники, щоб не впустити до приміщення народних депутатів, пресу, працівників магазину, а також активістів - захисників книгарні.

Як повідомив УНІАН депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ (фракція БЮТ), серед захисників магазину були народні депутати Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ та Кирило КУЛИКОВ.

У приміщенні, за його інформацією, перебуває близько 40 осіб, які при кожній спробі підійти і зламати заварені вхідні двері магазину, застосовують порошкові вогнегасники, а останній раз використали навіть сльозогінний газ.

Крім того, неподалік магазину походжали близько 100 чоловіків спортивної статури «в чорних курточках і шапочках». Як тільки ситуація біля входу в «Сяйво» активізувалася, вони підходили, швидше за все, для надання при необхідності допомоги тим, хто всередині приміщення.

На думку О. БРИГИНЦЯ, «бандитів змусило активізуватися» і захопити магазин вчорашнє рішення Солом`янського районного суду Києва, яке скасовує раніше винесену постанову про призначення директором «Сяйва» Ростислава КОРНІЄНКА.

«Скоріш за все, вони вирішили, що це їх останній шанс захопити приміщення», - припустив О. БРИГИНЕЦЬ.

Працівники міліції, які перебували біля магазину, просто спостерігали за перебігом подій і не втручалися у те, що діялося.

Депутати ж за підтримки активістів продовжували спроби зламати заварені двері.

Однак близько 21.00, повідомив УНІАН О.БРИГИНЕЦЬ, захисники книгарні «Сяйво» і депутати розійшлися, оскільки всі спроби пройти до дверей і зламати решітку, якою вони були заварені, виявилися невдалими: зсередини приміщення їх поливали водою під сильним тиском через пожежний шланг.

«Нами було прийнято рішення за ніч обміркувати, як чинити далі. Сьогодні ми вже не бачили сенсу залишатись під книгарнею», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

Водночас він зазначив, що ввечері до книгарні приїхав керівник фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Денис КОМАРНИЦЬКИЙ. Його позиція, за словами О.БРИГИНЦЯ, була такою: «не треба тут нічого ламати, бо тут працюють люди», і «не треба пробувати проникнути в середину». Цим Д.КОМАРНИЦЬКИЙ дуже здивував усіх присутніх захисників «Сяйва», оскільки фактично це означало підтримку тих, хто захопив приміщення книгарні, розповів О.БРИГИНЕЦЬ.

«Думаю, що ситуація із захопленням книгарні та поява керівника Блоку Черновецького тут сьогодні, який вдавав, що не розуміє, що відбувається, спровокує загострення ситуації в Києві, що може призвести до відставки мера ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ, коментуючи події.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 16.30 приблизно 150 осіб увірвалися до магазину «Сяйво». За інформацією директора книгарні Алли ЛАЗУТКІНОЇ, вони без будь-яких пояснень і документів застосували фізичну силу до працівників книгарні й викинули їх на вулицю. Після цього вхідні двері магазину були заварені ззовні і зсередини.

Як зазначила А. ЛАЗУТКІНА, ситуація склалася дуже напружена, оскільки між співробітниками книжкового магазину та особами, які захопили приміщення, періодично виникають силові зіткнення.

Директор книгарні також зазначила, що міліція при цьому лише спостерігала за всім, що відбувається.

Раніше повідомлялося, що 31 грудня 2009 року в столичній прокуратурі заявили про опротестування рішення Шевченківської райдержадміністрації, яким була завершена незаконна процедура приватизації приміщення ТОВ Книгарня “Сяйво"за адресою вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 6. Протест було винесено за результатами перевірки законності приватизації вказаного нежитлового приміщення, яка була проведена за дорученням прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

9 лютого на засіданні парламенту віце-спікер Микола ТОМЕНКО заявив про захоплення напередодні увечері 50 особами приміщення книгарні «Сяйво».

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявив, що ситуацію може вирішити лише влада Шевченківського району столиці на чолі з головою райдержадміністрації Віктором ПИЛИПИШИНИМ.

У той же час, Верховна Рада доручила голові Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування фактів зловживань київської влади К. КУЛИКОВУ і Комітету ВР з питань культури і духовності з`ясувати ситуацію, що склалася довкола приміщення магазину «Сяйво».

Також парламент звернувся до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України щодо ситуації довкола цієї книгарні.

У свою чергу, заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявив, що зробить усе від нього залежне для збереження книжкового магазину «Сяйво».

З 9 лютого у книгарні «Сяйво» відкрилася громадська приймальня народного депутата К. КУЛИКОВА.

У Шевченківській районній держадміністрації столиці повідомили, що засідання суду щодо законності продажу приміщення книгарні «Сяйво» перенесене на 1 березня.