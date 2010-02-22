Януковича попереджають, що благословення Кирила створить напругу

Партія «За Україну!» занепокоєна рішенням Віктора ЯНУКОВИЧА у день свого вступу на посаду Президента України отримувати благословення від глави іноземної церкви - Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії. (Глава Російської православної церкви, Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ очолить молебень в Києво-Печерській Лаврі в день інавгурації Президента України В.ЯНУКОВИЧА 25 лютого – УНІАН).

“Ми шануємо конституційне право громадянина України ЯНУКОВИЧА належати до церкви, очолюваної Московським патріархом. Однак очевидно, що вступ Президента України ЯНУКОВИЧА на посаду не може освячуватися іноземним ієрархом. Україна – незалежна держава, захист незалежності й національної гідності – найперший обов’язок будь-якого Президента”, - наголошується в заяві.

До того ж, на думку авторів заяви, “таке рішення ЯНУКОВИЧА і його московських покровителів провокує релігійну напругу. Адже такий крок – виклик мільйонам вірних Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, Української греко-католицької церкви, християнам інших конфесій та віруючим інших релігій".

Як підкреслюють у партії «За Україну!», “Віктор ЯНУКОВИЧ має усвідомити себе Президентом усієї України, а Президента всієї України мають благословити предстоятелі всіх українських церков”.

Інакше, переконані автори заяви, “вже з першої миті свого президентства такий глава держави демонструватиме свою несамостійність і провокуватиме протистояння в суспільстві”.