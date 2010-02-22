У мерії обіцяють очистити центр столиці від снігу до інавгурації

У Партії регіонів оприлюднили офіційну програму інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА 25 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПР, о 10.00 у Верховній Раді розпочнеться урочисте засідання з нагоди складення присяги новообраним Президентом українському народові. В ході засідання В.ЯНУКОВИЧ звернеться до українського народу з інавгураційною промовою.

Після завершення заходів у парламенті, орієнтовно о 10.45, В.ЯНУКОВИЧ прибуде до будівлі Секретаріату Президента (вулиця Банкова), де відбудеться церемонія надання військових почестей главі держави. Після рапорту начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України Івана СВИДИ воїни Почесної варти пройдуть урочистим маршем перед Президентом України – Верховним Головнокомандувачем.

Пряму трансляцію церемонії інавгурації здійснюватимуть телеканали “Інтер”, Національна телекомпанія України, Національна радіокомпанія України та інші засоби масової інформації.

О 14.00 в “Українському домі” (вул. Хрещатик, 2) відбудеться урочисте прийняття від імені Президента України В.ЯНУКОВИЧА для керівників іноземних делегацій.

У зв’язку з прибуттям на церемонію інавгурації великої кількості високих гостей рух транспорту центральними вулицями Києва буде обмежено.