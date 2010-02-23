Регіонали кажуть, що Тимошенко хоче поламати плани Януковичу

Фракція БЮТ ініціювала позачергове засідання парламенту для розгляду постанови про відставку уряду. Незалежні експерти кажуть: Тимошенко хоче перевірити стійкість правлячої коаліції та зміцнити свої позиції як прем`єра.

Голосування за довіру до уряду, згідно із законами, можливе лише раз на рік. Отже, вимога БЮТ проголосувати це питання у переддень інавгурації Віктора Януковича має на меті перешкоджання переформатуванню правлячої коаліції, сказав "Німецькій хвилі" політолог Віктор Небоженко. На його думку, це своєрідна "розвідка боєм", бо голосів за відставку уряду може й не вистачити.

А якщо під тиском Партії регіонів голова Верховної Ради Володимир Литвин відмовить у засіданні, це зміцнить позиції Тимошенко та ще більше ускладнить переговори "регіоналів" з блоком "Наша Україна" про формування нової коаліції, певен політолог.

У відповідь на ініціативу БЮТ Партія регіонів розповсюдила заяву, в якій назвала "найкращим для країни" добровільну відставку Тимошенко.

В штабі Юлії Тимошенко зазначають, що їхня лідер не хоче бути прем`єром за президента Януковича і готова до відставки. Але не хоче іти сама і тому провокує вотум недовіри в парламенті.

Депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко уникнув прямої відповіді на запитання про те, чи проголосують "регіонали" за недовіру уряду. Він сказав, що Тимошенко "випереджує події, щоб поламати плани Януковичу". Раніше Янукович заявляв, що хоче зайнятися формуванням коаліції та пошуком нового глави уряду лише після своєї інавгурації.