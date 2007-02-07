Завтра вибори Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (фото)

У разі обрання на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини правозахисник Євген ЗАХАРОВ має намір насамперед ввести посади регіональних уповноважень з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції у Чернігівському прес-клубі реформ.

За його словами, інститут регіональних представників Уповноваженого з прав людини необхідно запровадити для підвищення ефективності роботи Омбудсмена в Україні. „Особливо це актуально для регіонів, у тому числі й Чернігова, де є сильні правозахисні організації”, – сказав Є.ЗАХАРОВ. На його думку, для Уповноваженого важливою є співпраця з неурядовими та правозахисними організаціями. Кандидат на посаду Омбудсмена також повідомив про наміри запровадити уповноважених з прав дитини, прав меншин та доступу до інформації і захисту персональних даних.

Євген Захаров (другий зліва) на прес-конференції ”Кампанія проти катувань і жорстокої поведінки в Україні” в УНІАН в Києві, 2006 р.

Ніна Карпачова (справа) на зустрічі з активом Партії регіонів після VIII з`їзду партії в Києві під час парламентської кампанії

Як повідомляв УНІАН, на посаду Уповноваженого ВР з прав людини претендують два кандидата: народний депутат України від Партії регіонів Ніна КАРПАЧОВА, яка обіймала цю посаду впродовж восьми років, та голова Української Гельсінської Спілки, співголова Харківської правозахисної групи Є.ЗАХАРОВ.

Завтра, 8 лютого, Верховна Рада планує обрати Уповноваженого з прав людини.